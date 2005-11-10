Dopo Raspadori anche David Luiz alza bandiera bianca: problema al flessore per il brasiliano

Dopo Raspadori la sfida tra Atalanta e Pafos perde un altro dei suoi protagonisti. Nel tentativo di spazzare il pallone conteso con Davide Zappacosta, David Luiz si è sentito tirare il flessore e ha immediatamente chiesto il cambio al suo allenatore Riccardo Sa Pinto. Al posto del brasiliano è entrato l'ex Udinese Ken Sema al 37'.