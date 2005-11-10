David Luiz: "Che tristezza l'addio di Sarri al Chelsea, ma capisco: la Juve per un italiano..."

David Luiz, difensore e capitano del Pafos che domani sfida l'Atalanta in Conference League, ha parlato alla vigilia ai microfoni di Sky Sport: "Voglio benissimo a Sarri e a tutti quelli che lavorano con lui. Al Chelsea è stato un bellissimo anno, per me giocare per un allenatore come lui è un piacere, perché sono innamorato del calcio e di tutti i dettagli".

Un ricordo più bello di Sarri e di quell'esperienza?

"Quando avevamo vinto l'Europa League e ho visto lui che guardava la medaglia come un bambino. Avevo questa immagine nella testa, perché so come abbia lavorato una vita per vivere momenti di quel genere. Ed è stato fantastico".

Entrare nel suo metodo di gioco è difficile?

"Penso che lo sia, ma soprattutto dopo 9 anni fatti con Gasperini che ha una filosofia molto diversa. Deve accendere il click nella testa dei giocatori: per tutti loro è un'opportunità per apprendere un altro calcio e di crescere anche come uomini. I primi mesi con Sarri non andavamo bene, ma alla fine siamo decollati, finendo al 3° posto in Premier e vincendo l'Europa League. Quando se n'è andato per andare ad allenare la Juventus è stato un giorno triste, anche se capisco che per un italiano dire no alla Juve è difficile".

Il Pafos che squadra è?

"Lavoriamo tantissimo. Tutti sanno che domani la squadra più forte sarà l'Atalanta, ma noi vogliamo provare a prenderci qualche punto e perché non vincere".