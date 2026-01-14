Raspadori, prime parole dopo la firma con l'Atalanta: "Fiducioso e contento". Si attende l'annuncio

Sta per concludersi la prima giornata di Giacomo Raspadori con i nuovi colori dell'Atalanta. L'attaccante, dopo le visite mediche svolte questa mattina a Milano (qui le immagini), si è infatti recato al centro sportivo di Zingonia per la firma sul contratto. Contento e sorridente all'uscita, queste le sue parole riportate da Sky Sport: “Sono molto felice. Voglia di ripagare la fiducia della società? Assolutamente, sono fiducioso e contento. Messaggio ai tifosi? Non vedo l’ora di conoscerli e di vederli allo stadio".

I numeri dell'operazione - Raspadori - ricordiamo - passa all’Atalanta dall’Atletico Madrid nell’ambito di un’operazione a titolo definitivo da circa 25 milioni di euro. Contratto fino al 2030, con ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Dopo la firma e le prime parole da neo giocatore dell'Atalanta, adesso si attende soltanto l'annuncio ufficiale.