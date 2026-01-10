Atalanta, Percassi: "Blitz per Raspadori o Giovane? Numericamente siamo a posto"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla sfida col Torino: "Tutte le partite sono complicate, stasera sarà molto difficile contro una squadra che recentemente ha fatto grandi prestazioni fuori casa. Ci vorrà una grande Atalanta, per portare a casa punti molto importanti".

Ipotizzabile un blitz per Raspadori o Giovane?

"Numericamente siamo una squadra abbondante. Dispiace non avere alcuni giocatori stasera, per infortunio o perché sono in Coppa d'Africa, ma numericamente siamo a posto".

Qual è l'obiettivo dell'Atalanta?

"La posizione dell'Atalanta è una posizione importante, vogliamo continuare a fare bene. Como e Bologna sono ottime squadre, siamo in tante in pochissimi punti: avendo tutto il girone di ritorno a disposizione bisogna fare punti su tutti i campi. Non vogliamo avere rimpianti alla fine della stagione, questa squadra ha dimostrato di avere qualità importanti e la testa è la cosa più importante sulla quale lavorare. Vogliamo giocarci queste posizioni, con la consapevolezza di poter far bene".