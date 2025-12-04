Roma, torna di moda il nome di Raspadori: contatti avviati con il suo entourage

La Roma potrebbe tornare alla carica per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso ha già parlato direttamente con l'entourage del giocatore, con anche un importante intermediario che sta lavorando per riuscire a condurre in porto la trattativa. La risposta ricevuta da parte dell'ex Napoli non è stata negativa, il suo gradimento c'è, ma le cose vanno fatte in… tre. Non bastano le volontà da parte dei capitolini e del classe 2000, serve l'ok anche dell'Atletico Madrid.

Per ora contatti con gli spagnoli non ce ne sono stati e va capito se i Colchoneros intendono rinunciare all'attaccante pagato 22 milioni di euro più 4 di bonus solo la scorsa estate e se sì, con che formula intendono farlo. L'idea è quella di imbastire un'operazione in prestito con diritto di riscatto che potrebbe aggirarsi intorno ai 20-22 milioni di euro. Al momento l'ex Sassuolo ha giocato solo 26,5 minuti a partita, troppo poco, soprattutto nell'anno che potrebbe portarlo a giocare il Mondiale.

L'agente del ragazzo è Tullio Tinti, uno che gestisce Ruggeri, Bastoni e Scalvini tra gli altri, ovvero tutti calciatori cresciuti a Bergamo. Gasperini lo conosce bene e pure questo non è un dettaglio da trascurare. Adesso la palla passa alla Roma, che dovrà decidere se tentare di affondare il colpo o meno.