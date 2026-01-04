Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide Zielinski

Terminato il primo tempo a San Siro, all'intervallo Inter-Bologna è sull'1-0..

La squadra di Chivu parte fortissimo e al 6' sfiora il vantaggio con Lautaro Martinez, che dopo una corta respinta della difesa ospite, obbliga Ravaglia alla parata con un destro potente da dentro l'area. La chance è ancora più grande al 9', quando l'argentino si mette in proprio e serve Thuram, il quale da solo a tu per tu con Ravaglia calcia debolmente e facilita l'intervento del portiere italiano. Incredibile quanto stiano sprecando i nerazzurri, che al 19' si presentano praticamente in due davanti alla porta avversaria in seguito all'errore di Lucumi, ma il suggerimento del Toro è troppo lento e così Heggem anticipa Thuram.

La partita pare essere davvero a senso unico e al 24' un tiro deviato di Calhanoglu prende una traiettoria molto strana, sulla quale è ancora una volta Ravaglia a salvare i suoi e a mettere in corner. Dalla bandierina Calhanoglu pesca Bastoni, che devia benissimo verso la porta, ma l'estremo difensore rossoblù sembra essere insuperabile. Il Bologna finalmente risponde e lo fa al 33' con un colpo di testa di Odgaard, che esce di pochissimo alla sinistra di Sommer. Sei minuti più tardi però arriva il meritatissimo 1-0 dei padroni di casa: Thuram di tacco serve Lautaro Martinez, che è bravissimo a fintare il suggerimento esterno e servire Zielinski dall'altro lato. A quel punto è l'ex Napoli che di prima con il mancino scaraventa alle spalle di Ravaglia dal limite. Non è l'ultima istantanea del primo tempo perché al 44' l'Inter va a un passo dal 2-0 con un'azione corale che porta Barella a suggerire per Lautaro, che da posizione angolata esalta i riflessi di Ravaglia, vero MVP fino a questo momento.

