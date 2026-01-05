Lazio, Castellanos al West Ham: "Sono davvero felice, ho sempre difeso la maglia"

Il West Ham accoglie Valentin Castellanos, centravanti argentino ufficialmente prelevato dalla Lazio, e che sarà a disposizione di Nuno Espírito Santo già domani sera con il Nottingham Forest: "Sono davvero felice perché è una sfida molto importante per me, a livello personale, e sono venuto per dare il mio contributo, per cercare di aiutare la squadra il più possibile", ha detto il Taty al sito ufficiale del club londinese.

"Ogni partita è una battaglia, e io sono qui per portare proprio questo: cercare di trasmettere quell’energia, quello spirito combattivo che ho dentro, affinché ogni gara sia importante e dura il più possibile", ha continuato l'argentino.

Chiusura dedicata ai sostenitori: "Spero di dare tutto per i tifosi. Ho sempre difeso la maglia di ogni squadra con il massimo senso di responsabilità, e voglio dire loro che darò tutto, per difendere questa maglia e, ovviamente, per raggiungere i nostri obiettivi giorno dopo giorno. È la cosa più importante".