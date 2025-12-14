Reggiana, Marras: "Serve più maturità, partite così non vanno perse"

Al termine della sfida persa contro il Padova, Manuel Marras ha analizzato la prestazione della Reggiana in conferenza stampa, soffermandosi sugli episodi chiave e sulla necessità di crescere nella gestione delle partite

“Come ho detto più volte - le parole riportate da Tuttoreggiana -, in questo campionato serve continuità e partite come quella con il Padova non vanno perse. Anche un punto può fare la differenza”, ha spiegato il centrocampista granata. Marras individua alcuni errori specifici: “Abbiamo sbagliato solo alcune situazioni, come quella del primo gol, ma siamo stati bravi a rimettere la gara in equilibrio nel secondo tempo. Poi la stanchezza si è fatta sentire e loro hanno trovato il secondo gol: lì sarebbe servita più maturità per portare a casa almeno un punto”.

Dal punto di vista del gioco, il rammarico è evidente: “Siamo una squadra che sa colpire bene in ripartenza, ma oggi siamo stati poco incisivi sotto questo aspetto. Nonostante questo abbiamo creato tante occasioni, messo molti cross e avuto palle gol importanti, come il salvataggio sulla linea sul tiro di Bozzolan”.

Un passaggio anche sull’episodio della punizione da cui è nato il vantaggio del Padova: “Credo di non aver neanche toccato il mio avversario, ma ormai basta urlare e gli arbitri vedono il fallo. La punizione non c’era, però in quell’occasione non sono stato abbastanza bravo e queste disattenzioni non possiamo permettercele”.

Infine, uno sguardo ai prossimi impegni: “Mi dispiace saltare la partita con il Pescara, sarei stato un ex della gara, ma sapevo che prima o poi la squalifica sarebbe arrivata. Ora mi tengo pronto per la sfida con la Sampdoria a Genova, che per me è casa”.