Reijnders dopo il ko in Champions: "Un continuo saliscendi, dobbiamo essere più costanti"

Il Feyenoord ha battuto 1-0 il Milan nell'andata dei playoff di Champions League. Allo stadio De Kuip di Rotterdam, i rossoneri di Sergio Conceicao sono stati sorpresi dal gol in apertura di gara di Igor Paixao al 3' che sfrutta una evidente papera di Maignan. Santiago Gimenez, il fresco ex di turno, e Joao Felix non hanno trovato il modo di impensierire concretamente i padroni di casa, nonostante una formazione di partenza iper offensiva (con anche Leao e Pulisic dal 1'). L'appuntamento adesso è per il match di ritorno a San Siro in programma il 18 febbraio.

Tijjani Reijnders ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara al canale olandese Ziggo Sports: "Naturalmente non è stata una partita come mi aspettavo. Loro potevano sempre trovare l'uomo libero e noi dovevamo fare di meglio. Abbiamo dato loro troppo tempo e spazio, il che li ha resi molto pericolosi in contropiede". Sul rendimento della squadra: "È sempre un continuo saliscendi. Dobbiamo essere molto più costanti. Questa settimana vinciamo a Empoli e poi perdiamo qui contro il Feyenoord. Ciò non dovrebbe accadere se si vuole competere nella competizione e nella Champions League".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read (34' st Mitchell), Beelen, Hancko, Smal (25' st Bueno); Moder, Milambo, Timber (34' st Osman); Hadj, Ueda (1' st Carranza), Paixao (40' st Ivanusec). A disp.: Andreev, Ka, Zand, van Den Elshout, Giersthove, Redmond. All.: Bosschaart

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw (14' st Tomori), Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic (14' st Chukwueze), Joao Felix, Leao (37' st Camarda); Gimenez (37' st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia. All.: S. Conceiçao

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Marcatori: 3' Paixao

Ammoniti: Smal, Milambo (F), Thiaw (M)

Questo il programma completo dei playoff di Champions League:

Le partite di andata:

Martedì 11 febbraio – Brest-PSG 0-3

Martedì 11 febbraio – Juventus-PSV 2-1

Martedì 11 febbraio – Manchester City-Real Madrid 2-3

Martedì 11 febbraio – Sporting CP-Borussia Dortmund 0-3

Mercoledì 12 febbraio – Club Brugge-Atalanta 2-1

Mercoledì 12 febbraio – Monaco-Benfica 0-1

Mercoledì 12 febbraio – Celtic-Bayern Monaco 1-2

Mercoledì 12 febbraio – Feyenoord-Milan 1-0

Le sfide di ritorno:

Martedì 18 febbraio, ore 18.45 – Milan-Feyenoord

Martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Atalanta-Club Brugge

Martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Bayern Monaco-Celtic

Martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Benfica-Monaco

Mercoledì 19 febbraio, ore 18.45 – Borussia Dortmund-Sporting CP

Mercoledì 19 febbraio, ore 21.00 – PSG-Brest

Mercoledì 19 febbraio, ore 21.00 – PSV-Juventus

Mercoledì 19 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Manchester City