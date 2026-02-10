Repice a RBN: "La Juve si giocherà la Champions con Roma e Como. E sarà dura"

Il giornalista di Rai Sport Francesco Repice, intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bianconera, ha detto la sua sulle tante polemiche che riguardano le decisioni arbitrali ormai ogni settimana: “Non so quanto possa andare bene questo sistema ibrido, con l'arbitro in campo e altri arbitri al monitor da un'altra parte, a prescindere dal singolo episodio, non sappiamo davvero più cosa stiamo raccontando.

Ci sono tante regole di difficile applicazione, ma in generale a me il VAR non è mai piaciuto e l'ho sempre detto, ci vuole l'arbitro in campo e se l'arbitro sbaglia ha sbagliato, la tecnologia la tollero al massimo per il gol-non gol. Non ce l'ho con gli arbitri, perché secondo me la situazione attuale non è colpa loro, anzi sono i primi a subirla ogni volta che scendono in campo".

Repice parla poi della Juventus e dei recenti risultati: "Oltre che della difficoltà realizzativa io porrei l'accento anche sul fatto che la Juve nelle ultime tre partite ha subito in media due gol a partita, che sono davvero troppi. A me non sembra un organico in grado di conquistare la Champions a cuor leggero, la Roma è lì, e sulla carta anche il Como può giocarsela con loro. Detto questo, è indubbio il lavoro che sta facendo Spalletti, della costruzione della rosa e dei tanti errori di mercato, lui non ha colpe”.