Fiorentina, Pellegrino suona la carica: "Ripartiamo dalle cose positive di Milano"

Archiviata la beffarda sconfitta contro l'Inter, la Fiorentina è già proiettata alla prossima sfida di campionato contro l'Atalanta. A suonare la carica è Mateo Pellegrino, autore di due gol in questa Serie A, che invita i viola a ripartire dalla prestazione offerta a San Siro: "Quando perdi subendo due gol nel recupero, giocare nuovamente dopo pochi giorni è positivo. Domenica abbiamo dato tutto, sfiorando un risultato importante contro una grande squadra come l'Inter. Dobbiamo ripartire dalle cose positive viste a Milano, migliorando nei dettagli e mantenendo alta la concentrazione per tutta la partita", ha dichiarato l'attaccante nel match program.

Guardando al prossimo impegno, Pellegrino sa che servirà una prova di altissimo livello: "Dovremo essere perfetti. Conosciamo il valore dell'Atalanta, ha tanti calciatori capaci di decidere la partita in qualsiasi momento. Noi però vogliamo fare bene, soprattutto in casa nostra, per migliorare la classifica. Finora la spinta dei tifosi è stata incredibile e merita di essere ripagata".

Infine, l'argentino ha parlato anche del suo rendimento personale, già impreziosito da due reti in campionato: "Ne sono felice, è vero che non abbiamo segnato molto, ma nelle ultime partite tanti episodi hanno girato a nostro sfavore. L'importante è continuare a lavorare duro, creare occasioni e migliorare anche il nostro livello offensivo. Tutti gli attaccanti devono aiutare la squadra, sia con i gol sia con il lavoro oscuro".