Non solo Sarri e Giuntoli: quelli dell'Atalanta che hanno sfiorato la Fiorentina

Sarà la partita del Franchi tra Fiorentina e Atalanta a far calare il sipario sulla giornata numero 9, il primo turno infrasettimanale di questa Serie A. Un confronto tra due squadre che non stanno andando come vorrebbero o comunque da piani dell'estate. A Firenze si presenta una Dea che non può regalare punti a una Viola in difficoltà e piena zeppa di protagonisti che, se le cose fossero andate diversamente, avrebbero anche potuto rappresentare l'altra sponda.

Giuntoli prima di Paratici, Sarri più volte

Partendo dal manico, più di una volta il dirigente e uomo-mercato nerazzurro Cristiano Giuntoli e l'allenatore da lui scelto Maurizio Sarri sono stati in aria di Fiorentina. Il primo, per esempio, poteva sedere sulla poltrona oggi appannaggio di Paratici. L'altro ha più volte strizzato l'occhio alla squadra per cui tifava quando era bambino, quando suo padre lo portava al Comunale a vedere i viola: l'ultima la scorsa estate. Sarri stava lasciando la Lazio, la piazza lo invocava a gran voce con tanto di adesivi sparpagliati attorno al Franchi e in città (non un inedito), sperando in una sua riconciliazione con Paratici. Che però ha percorso altri sentieri, optando per Grosso al posto di Vanoli.

Ci sono anche due esterni e... Krstovic

E poi, i giocatori. Più di uno dell'Atalanta è stato nel mirino della Fiorentina, qualcuno veramente a un passo. Vedi Nikola Krstovic prima di lasciare il Lecce, o Davide Zappacosta prima di firmare proprio con la Dea in nerazzurro. Oppure ancora Raoul Bellanova, anch'egli prima di trasferirsi a Bergamo. Da possibili acquisti della Fiorentina a rivali, il passo non è stato poi così lungo.