Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni dopo

Una gran bella notizia per Cristian Chivu. L'Inter domani sera è chiamata alla grande rimonta in casa contro il Bodo/Glimt. Si parte dal 3-1 pesante rimediato cinque giorni fa in Norvegia, un passivo difficile da ribaltare ma per nulla impossibile vista la qualità a disposizione del tecnico nerazzurro. A San Siro servirà una vittoria con almeno tre gol di scarto per approdare agli ottavi di finale di Champions League mentre un successo con solo due reti di vantaggio prolungherebbe il tutto ai tempi supplementari e, qualora la parità fra andata e ritorno persistesse, ai calci di rigore.

Ritorno fra i convocati

Ma i nerazzurri possono festeggiare il rientro a disposizione dopo tanto tempo di Denzel Dumfries. L'esterno olandese è stato convocato da Chivu per la gara del "Meazza", segno che i problemi alla caviglia sono ormai alle spalle. Chiaramente non sarà a disposizione per giocare dal primo minuto ma una buona possibilità di tornare a saggiare il terreno di gioco dopo almeno quattro mesi.

106 giorni dopo

Tutto è iniziato in quell'Inter-Lazio del 9 novembre scorso quando la caviglia diede problemi e il 2 chiese il cambio. Dopo qualche settimana si optò per l'operazione visti i continui dolori. Alla fine, dopo la riabilitazione del caso, ecco che Dumfries torna a disposizione. 106 giorni dopo. Pronto a dare una mano all'Inter in questo finale di stagione.