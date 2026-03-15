Como-Roma, sfida-Champions tra le proprietà più ricche d'Italia: a cosa puntano i due club

Non è solo una gara di campionato e non è soltanto un incrocio decisivo per la corsa europea. Como-Roma rappresenta anche il confronto tra due delle proprietà più ricche del calcio italiano, un duello che mette di fronte patrimoni enormi, strategie internazionali e progetti che guardano oltre i confini della Serie A. Da una parte i fratelli Robert e Michael Hartono, dall’altra Dan Friedkin: complessivamente 38,5 miliardi di dollari contro 11,4, numeri che spiegano il peso di una sfida che però, sul campo, resta tutta da giocare.

Il Como è il club con la proprietà più ricca del calcio italiano. Robert Hartono, con oltre 24 miliardi di dollari di patrimonio personale, è tra i miliardari più influenti al mondo insieme al fratello Michael. L’impero di famiglia nasce dal settore del tabacco e si è sviluppato negli anni tra banche, centri commerciali e investimenti globali, fino all’acquisto del Como nel 2019, quando il club era in Serie D. Oggi la gestione operativa è affidata a Mirwan Suwarso, uomo di fiducia della famiglia.

Di fronte c’è la galassia Friedkin, costruita attorno alla Gulf States Toyota ma estesa anche al lusso, al cinema e all’aviazione. Nel calcio, oltre alla Roma, il gruppo ha investito anche in Everton e Cannes, segnale di una strategia sempre più internazionale.

Le ambizioni sono simili: crescita, giovani e respiro europeo. Il Como ha trattenuto Fabregas nonostante le richieste, mentre la Roma ha scelto Gasperini per aprire un nuovo ciclo. Sponsor globali, Adidas sulle maglie e investimenti importanti raccontano due club che vogliono restare stabilmente tra le grandi, in Italia e in Europa.