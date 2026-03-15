Udinese, Okoye: "Juventus squadra molto forte. Ora pensiamo alla prossima partita"
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Sconfitta casalinga per l'Udinese. La squadra di Kosta Runjaic è stata battuta 1-0 al Bluenergy Stadium dalla Juventus con una rete realizzata da Boga. Non è soddisfatto ovviamente Maduka Okoye. Al termine della sfida il portiere della formazione friulana ha parlato ai canali ufficiali del club:
"Oggi c'era l'opportunità di fare almeno un punto, ma la Juventus è una squadra molto forte. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Sono contento della mia prestazione, ma alla fine quello che conta è che la squadra faccia punti".
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