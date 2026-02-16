Borussia Dortmund, Sule e Schlotterbeck saltano la rifinitura: out con l'Atalanta

Brutte notizie in casa Borussia Dortmund a poche ore dall'andata del playoff di Champions League 2025-26 contro l’Atalanta. Due pezzi da novanta della difesa, Nico Schlotterbeck e Niklas Süle, non hanno partecipato all’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani al Signal Iduna Park. A riportarlo è Sky Sport DE.

Süle è fermo a causa di un problema al quadricipite, mentre Schlotterbeck continua a soffrire di problemi muscolari che ne hanno già condizionato la presenza nelle ultime settimane. Il difensore centrale tedesco, 26 anni, aveva interrotto la seduta del 13 febbraio e il problema persiste. Al momento non è chiaro quanto a lungo i due giocatori dovranno stare ai box, ma la loro assenza rappresenta un duro colpo per la squadra di Niko Kovac. Il Borussia Dortmund dovrà quindi riorganizzare la linea difensiva in vista del match contro gli uomini di Raffaele Palladino, affidandosi a soluzioni alternative per contenere l’attacco bergamasco.