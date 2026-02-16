Zaragoza, buona la seconda. Sbarcato a Roma grazie al 'no' di Giacomo Raspadori

Bryan Zaragoza ha disputato ieri la sua prima gara da titolare in Serie A in un ruolo che non è il suo preferito. Piede destro, 164 centimetri e tanta tecnica, lo spagnolo è un'ala sinistra che ama partire largo sulla fascia per poi accentrarsi sul suo piede forte. Ieri per questioni di necessità è stato schierato sulla corsia opposta, il classe 2001 ha rimpiazzato Mati Soulé e proprio col destro ha servito a Malen il pallone del provvisorio 1-0.

Nonostante l'assist vincente Gasperini al termine del primo tempo l'ha sostituito per far entrare l'argentino, nel post-gara sui motivi del cambio e sulla sua prestazione c'è andato piuttosto cauto: "Magari per Zaragoza entrare a partita in corso sarebbe stato meglio, ma Soulé non era nelle migliori condizioni. Zaragoza è appena arrivato, ha ancora bisogna un po' di tempo per entrare nei meccanismi della squadra", ha detto.

Per Gasperini il calciatore spagnolo non è ancora fisicamente al top per essere considerato un titolare. Non c'è dubbio però che quello dello spagnolo sia il profilo di un calciatore con caratteristiche che non aveva in rosa. C'era il giamaicano Leon Bailey, ma il calciatore dell'Aston Villa soprattutto a causa di problemi fisici non è mai stato una opzione e a gennaio è stato rispedito al mittente risolvendo il prestito.

L'altro fattore determinante che ha poi portato la Roma a puntare su Zaragoza sul finire dell'ultima finestra di calciomercato è stato il passo indietro di Giacomo Raspadori. A inizio gennaio la società giallorossa per quella zona di campo aveva deciso di puntare sull'attaccante della Nazionale, aveva anche trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma alla fine il giocatore ha preferito l'Atalanta alla Roma. Il trasferimento a titolo definitivo a Bergamo a un prestito nella Capitale.

A quel punto Massara, inizialmente senza alternative al 10 dell'Italia, ha cominciato a sondare il mercato e nell'ultimo giorno di calciomercato ha ufficializzato l'arrivo di Bryan Zaragoza, calciatore che ha risolto il prestito col Celta Vigo per approdare alla Roma. Calciatore che la società giallorossa ha acquistato dal Bayern Monaco con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.