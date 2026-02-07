Napoli, Rrahmani: "Il calcio è così: non devi fare errori"
Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto all'intervallo ai microfoni di Dazn: "Il calcio è così: non devi fare errori e provare a chiudere la partita il prima possibile".
