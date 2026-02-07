Juventus-Lazio, i convocati di Sarri: torna Patric in difesa, fuori in quattro

Sono stati diramati i convocati del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, in vista della gara che i biancocelesti affronteranno domani sera, a Torino, contro la Juventus. Rientra Patric in difesa, assenti i soli Lazzari, Zaccagni, oltre a Gigot ed a Pellegrini, quest'ultimo per squalifica.

In merito a Zaccagni, Sarri aveva spiegato in conferenza stampa: "Zaccagni deve fare un controllo settimana prossima, ha ancora dolore. È un infortunio strano per un calciatore, ma purtroppo è un infortunio abbastanza serio. C'è la speranza di recuperarlo prima rispetto alla diagnosi iniziale". Vediamo di seguito la lista dei convocati.

Ecco la lista dei giocatori convocati dalla Lazio

Portieri: Motta, Provedel, Furlanetto.

Difensori: Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic.

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek, Cataldi.

Attaccanti: Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.