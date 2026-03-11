Rigore dubbio, ma il VAR conferma: Fet dal dischetto, Bodo/Glimt avanti 1-0 sullo Sporting

Il Bodo/Glimt non smette di stupire in Champions League e anche contro uno Sporting Lisbona a sorpresa tra le prime otto della classifica unica e dritto agli ottavi, senza passare per i playoff, ha fatto esultare i suoi tifosi.

La partita si è accesa improvvisamente alla mezz’ora di gioco, con una spinta presunta in area di Vagiannidis su Fet: un penalty check del VAR ha confermato la decisione dell'arbitro di campo di assegnare il rigore e proprio il numero 19 dei norvegesi si è presentato dal dischetto. Trasformazione impeccabile del giocatore di Knutsen, portando avanti il Bodo 1-0 sullo Sporting Lisbona al 32’.

Rui Silva ha battezzato l'angolo sbagliato, restando non pochi dubbi invece sul calcio di rigore assegnato e convalidato dall'equipe arbitrale. Intanto i gialloneri conducono i giochi in casa contro i leoni di Borges, mentre per Fet è il quarto gol in questa Champions League.