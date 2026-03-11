Juve in pressing su Senesi, si "sposa" bene con Spalletti. E con lui il mercato può cambiare

Sebbene nel 2022 abbia rifiutato di rappresentare la Nazionale Italiana, Marcos Senesi ha seguito con interesse l'evoluzione del calcio in Serie A, con la speranza di arrivarci a giocare prima o poi. Lo garantisce Gazzetta.it: il difensore argentino, classe '97 e di proprietà del Bournemouth va in scadenza a giugno e come noto la Juventus lo avrebbe scelto come colpo in entrata per potenziare il pacchetto difensivo di Luciano Spalletti.

Negli ultimi anni ha guadagnato sempre più posizioni e credibilità in Premier League, guadagnandosi la tanto sperata chiamata in Nazionale Argentina. Secondo il portale della Rosea ora è considerato un prospetto di piena maturità calcistica che calzerebbe perfettamente in ogni realtà europea, con qualche dubbi solo sui principali club d'élite del pianeta. Ma la società bianconera segue il giocatore di 28 anni per valide ragioni, oltre al fatto che dispone del piede mancino e del passaporto italiano.

Le caratteristiche di Senesi, dunque, corrisponderebbero all'identikit tracciato da Spalletti. Disposto di un fisico imperioso, alto 1,85 metri, ha migliorato l'impostazione con i piedi sotto la gestione Iraola al Bournemouth. Forte nel gioco aereo, puntuale e preciso negli interventi in marcatura a uomo. Ma le sue doti in costruzione, secondo il sito del quotidiano milanese, potrebbero portare ad un orientamento diverso del mercato della Juventus, che quindi potrebbe far decadere la necessità di un playmaker in regia. Prediligendo magari un profilo maggiormente roccioso in mediana.