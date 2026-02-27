Union Brescia, Pasini vola a Sanremo per consegnare una maglia a Francesco Renga

Serata speciale per Union Brescia al Festival di Sanremo. Ieri, il Presidente Giuseppe Pasini ha raggiunto il Teatro Ariston ed è stato ospitato alla Kermesse, assistendo dal vivo alla terza serata del Festival della Canzone Italiana,

Questa mattina, in un incontro cordiale e carico di significato, il Presidente ha consegnato a Francesco Renga due maglie celebrative del nostro Team DCPS “Senza di me che gioco è”: una destinata allo stesso artista e una simbolicamente al Festival di Sanremo.

«Facciamo il tifo per il nostro bresciano Renga: ho vissuto una serata davvero piacevole e ricca di emozioni. Abbiamo voluto consegnargli la maglia del nostro Team DCPS, i ragazzi con disabilità cognitive che rappresentano l’anima più autentica e inclusiva del club. Un gesto importante per la brescianità», ha dichiarato il Presidente Pasini.

Un ponte ideale tra Brescia e Sanremo, tra musica e sport, nel segno dei valori che uniscono comunità, talento e inclusione.