Valentin Carboni, che sfortuna: grave infortunio per il talento di proprietà dell'Inter

La carriera di Valentin Carboni continua a essere frenata dalla sfortuna. Il talento di proprietà dell’Inter era ripartito alla ricerca di continuità dopo una stagione complicata, ma il suo percorso ha subito l’ennesimo brusco stop.

Dopo il prestito di sei mesi all’Olympique Marsiglia nel 2024-25, chiuso anzitempo a causa di un infortunio e con appena quattro presenze, Carboni aveva tentato di rilanciarsi al Genoa, dove nella prima parte di stagione aveva collezionato 15 presenze e un gol. In inverno il ritorno in Argentina e il nuovo prestito al Racing Club de Avellaneda, scelta fatta per ritrovare fiducia e minuti.

L’inizio era stato incoraggiante: cinque presenze complessive, tre da titolare. Poi le ultime due gare vissute dalla panchina e, venerdì scorso, la notizia più temuta. Secondo quanto riportato da media argentini come Olé, il classe 2005 ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Un colpo durissimo, anche perché nel 2024 aveva già subito un infortunio simile, ma al ginocchio sinistro.

In attesa di un comunicato ufficiale del club, lo stop si preannuncia lungo: almeno otto mesi lontano dal campo. Un’altra sfida durissima per Carboni, chiamato ancora una volta a ricostruire, con pazienza, il proprio futuro.