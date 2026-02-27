Venezia, Adorante a rischio per un problema alla schiena. Chi affiancherà Yeboah in attacco?

Il Venezia nella gara di domani contro il SudTirol rischia di dover fare a meno dell’attaccante e bomber, 13 gol in campionato, Andrea Adorante che non si è allenato a causa di un problema alla schiena. Il giocatore è stato convocato, ma potrebbe essere risparmiato in viste dei prossimi impegni ravvicinati.

“Ho Adorante un po' acciaccato e non so se riuscirò a gestirlo. Ha un po' di mal di schiena e non si è allenato quasi niente questa settimana. - ha spiegato il tecnico veneto Giovanni Stroppa in conferenza stampa parlando delle scelte in vista delle tre gare in una settimana - Per il resto, vediamo martedì. Sicuramente l'esperienza del Modena nella partita scorsa infrasettimanale mi da dei pensieri. Dei bei pensieri, perché si potrebbe attingere da giocatori più freschi. In questo momento stanno benissimo tutti ed è un non problema".

Stroppa dunque dovrà scegliere chi affiancare a John Yeboah in avanti con i nomi di Antonio Casas e Lion Lauberbach che sembrano destinati a giocarsi l’altra maglia da titolare. Il primo ha già sostituito Adorante nell’ultima occasione in cui non fu convocato, ovvero contro la Virtus Entella a fine dicembre, mentre il secondo ha finora giocato solo una gara da titolare, contro il Modena, subentrando in altre tre occasioni. Lo spagnolo sembra essere leggermente favorito sul calciatore arrivato a gennaio, ma visti gli impegni ravvicinati Stroppa valuterà al meglio la situazione.