Lecce, i convocati di Di Francesco per il Como: nessuna novità, c’è Gandelman
Nessuna novità, c’è Gandelman. Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Como-Lecce, valida per la 27ª giornata della Serie A Enilive, in programma domani alle ore 15:00:
Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja.
Difensori: Gallo, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala.
Attaccanti: Banda, Cheddira, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić.
Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
18:35 Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
19:00 Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
