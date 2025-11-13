Rinnovi fermi in casa Lazio: quanti giocatori sono in scadenza fra il 2026 e il 2027

Situazione rinnovi molto calda in casa Lazio. Sono diversi i giocatori che andranno in scadenza di contratto non solo a giugno ma anche alla fine della prossima stagione, ovvero il 2027. Fra i giocatori che hanno un anno e mezzo di contratto ci sono Romagnoli, Gila, Cancellieri, Provedel e Cataldi. Cinque giocatori che rappresentano la vecchia guardia ma anche il futuro di questa società e che, qualora non venisse prolungato il loro contratto, rischierebbero la loro partenza a parametro zero fra due estati.

E proprio sulla questione rinnovo si era espresso così Mario Gila al termine della partita casalinga contro la Juventus: "È una cosa a cui penserò, io sono contento qui alla Lazio e nel mio periodo. Il contratto scade nel 2027, manca ancora un po' di tempo e dovrò pensarci. È un tema che riguarda anche i miei procuratori, ne parleremo tra un po' di tempo".

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, mister Maurizio Sarri chiederebbe chiarezza su queste situazioni anche se per il momento i rinnovi sarebbero ancora in stand by. In primis da Romagnoli, con cui non c'è stato un vero e proprio incontro con la società, che in estate aveva paventato l’idea di lasciare la squadra della Capitale dopo non aver centrato la qualificazione in Europa. In scadenza nel 2026 ci sono invece Marusic e Basic ma, senza la possibilità di aumentare il monte ingaggi la situazione è sempre ferma.