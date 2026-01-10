Napoli, l'ex Pandev: "Tanti infortuni, uscito da un momento difficile grazie a Conte"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Goran Pandev ha parlato del Napoli (atteso dal big match contro l'Inter e dove il macedone ha giocato tra il 2011 e il 204). Azzurri in netta ripresa, dopo aver passato un momento difficile con anche dichiarazioni esplosive del proprio tecnico: "Complicatissimo, con tanti infortuni a inizio stagione. Conte ne è uscito grazie alla sua personalità, è un grande allenatore".

I partenopei arrivano al big match contro i nerazzurri da terzi in classifica ma da campioni d'Italia in carica: "Nessuno immaginava potessero vincere due scudetti negli ultimi anni, per cui è un club che funziona a prescindere dall’allenatore. Di sicuro c’è anche l’impronta forte di Conte. Sul mercato avrà avuto una importante voce in capitolo".

La sfida tra Inter e Napoli racchiude al suo interno tanti confronti, tra cui quello che mette di fronte i due bomber Lautaro e Hojlund. Su chi sia il più forte, Pandev non ha il minimo dubbio: "Assolutamente Lautaro, il giocatore più forte del campionato, nella fase migliore della sua carriera. Ha esperienza e qualità".