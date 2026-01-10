TMW Breda e il mercato della Samp: "Segnali di forza, messaggio di chi vuole cambiare le cose"

Intervistato dai nostri taccuini nel corso della rubrica "A tu per tu", Roberto Breda ha parlato del campionato di Serie B soffermandosi sul mercato della Sampdoria: "La Samp ha dato dei segnali di forza per il tipo di mercato. É quella che si è mossa con più decisione, è un messaggio forte di chi vuole cambiare le cose".

Con il mercato fatto la Samp può alzare l’asticella?

"La B è tosta. Prima di pensare ai playoff devi stare attento. La classifica è migliorata, ma è lunga. Credo che nel campionato di Serie B valga tutto ma prima bisogna togliersi da un certo tipo di classifica".

Chi andrà in A?

"Il Venezia per l’allenatore e per come le sue squadre migliorano, mi aspetto che possa fare un salto in avanti. Giovanni ( Stroppa, ndr) è bravo a far crescere le sue squadre. Poi c’è il Monza, che con Cheddira diventerebbe ancora più forte. Il Frosinone sta facendo qualcosa di importante, il Palermo viene da tante belle vittorie".

Leggi l'intervista a Roberto Breda