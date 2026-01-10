Juventus, scatto sulle fasce: Spalletti vuole un nuovo terzino. Prende quota l'ipotesi Mazraoui

La Juventus è alla ricerca di nuovi innesti in questo mercato di gennaio. Il nome più gettonato dalle parti della Continassa resta comunque Federico Chiesa. L’esterno del Liverpool potrebbe rientrare in bianconero per questo finale di stagione ma per il momento non ci sarebbero sviluppi in merito. Proseguono i contatti con i Reds per cercare un’intesa e chissà che nelle prossime settimane non possano esserci sviluppi. Nel frattempo il piano B, sempre per quanto riguarda la zona offensiva, potrebbe essere Daniel Maldini che potrebbe fare comodo a mister Spalletti.

Il tecnico toscano però vorrebbe anche un terzino che possa dare maggiore copertura nella fase di non possesso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una di quelle opzioni potrebbe essere Noussair Mazraoui di proprietà del Manchester United ma adesso impegnato con il suo Marocco in Coppa d’Africa.

L’idea potrebbe concretizzarsi a breve anche perché il giocatore sembra essere finito ai margini del progetto dei Red Devils. Con l’ex tecnico Amorim infatti ha collezionato appena nove presenze per un totale di 443 minuti disputati. Al termine della competizione si potranno chiarire diversi aspetti e la Juventus potrebbe anche affondare il colpo per dare a Spalletti un giocatore di qualità e affidabilità.