TMW Rinnovo Mandragora, ancora non ci siamo: la richiesta del centrocampista alla Fiorentina

La Fiorentina ha deciso di continuare la trattativa per il rinnovo di contratto di Rolando Mandragora senza particolare fretta. Secondo quanto appreso da TMW, per il club gigliato ci sono ancora 2 anni di contratto perché i viola sono convinti di attivare l'opzione subordinata al numero di partite da almeno 45 minuti presente nell'accordo in scadenza nel 2026.

Il centrocampista ha disputato una stagione da protagonista assoluto e si aspetta ovviamente che la società glielo riconosca. Il classe '97 percepisce attualmente 1,5 milioni di euro annui, bonus compresi, e per firmare il prolungamento chiede un ingaggio intorno a 1,8 milioni fino al 2029. Pradè e gli altri uomini mercato, che potranno finalizzare l'offerta solo quando e se verranno effettuate delle cessioni, hanno intenzione di ritoccargli lo stipendio con un leggerissimo aumento.

Le negoziazioni dunque non sono ancora entrate nel vivo, ma le cose potrebbero presto cambiare. In questo momento non ci sono urgenze, ma la sessione di trasferimenti non è certamente conclusa e di sondaggi e apprezzamenti per il classe '97 ne sono arrivati diversi. La Fiorentina, respingendo l'offerta del Real Betis, ha fatto capire quali sono le sue intenzioni, con Stefano Pioli che vuole assolutamente trattenerlo. Ora però è tempo di fatti, che devono seguire necessariamente alle parole.