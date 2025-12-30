Ufficiale Banchini risolve con la Pro Vercelli e sposa il progetto della Sanremese: è il nuovo mister

Risolto il contratto con la Pro Vercelli, decide di scendere in Serie D mister Marco Banchini, che sposa il progetto della Sanremese, fresca di cambio di proprietà (con la nuova dirigenza che annovera persino Christian Karembeu nel ruolo di vicepresidente). Questa, la nota diramata dalla società ligure:

"La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Marco Banchini.

45 anni, nato a Vigevano, inizia la sua avventura da allenatore proprio nella squadra della sua città. Ha maturato varie esperienze oltre oceano e successivamente allena anche in Albania e a Malta. La panchina più prestigiosa in serie D la matura nel 2018/2019 quando guida il Como alla vittoria nel girone B di serie D, approdando in Lega Pro; nei professionisti guida anche la Vis Pesaro, il Montevarchi, l’Alessandria e la Pro Vercelli.

Nello staff tecnico approdano anche Gaspar Felix Lezcano, che sarà il suo secondo e Lorenzo Mugnai, che sarà il preparatore atletico affiancando Matteo Pantaleoni.

La Sanremese Calcio desidera dare loro il più caloroso benvenuto nella famiglia biancoazzurra e un grande in bocca al lupo".