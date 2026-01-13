Robinio Vaz sempre più vicino alla Roma: prima saluta il Marsiglia, poi cancella il post

Robinio Vaz è sempre più vicino alla Roma. Come se non bastassero le notizie di mercato che danno praticamente per chiusa la trattativa, a confermare l'accordo con i giallorossi è stato lo stesso calciatore, che ieri sera ha prima pubblicato e poi cancellato un post nel quale salutava i tifosi del Marsiglia dopo aver giocato stabilmente in prima squadra nella stagione corrente.

Il classe 2007 aveva scritto così su Instagram: "Marsigliesi, prima di tutto volevo rivolgermi a voi per ringraziarvi per questo periodo all'OM, ​​per questi momenti di condivisione e felicità condivisi con voi, sono capitoli più brevi di altri ma importanti nella mia carriera, grazie ai miei compagni di squadra".

Il 18enne in carriera vanta 22 presenze e 4 gol con il Marsiglia, 10 apparizioni e 6 reti con la seconda squadra dell'OM e infine 5 gettoni con il Sochaux B. Inoltre è sceso in campo una volta con la Francia Under 20, 4 con l'Under 18, segnando 2 gol, 2 con l'Under 17 e 6 con l'Under 16, siglando 2 reti.