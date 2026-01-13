Roma, Arena: "Il gol? Emozione bellissima, ma penso solo a lavorare"
Al termine di Roma-Torino di Coppa Italia, è il giallorosso Arena a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.
23.42 - Inizia la conferenza stampa.
Ci racconti il gol?
"Sono andato sul secondo palo, ho visto il cross e l'ho presa di testa. Sì, è un'emozione bellissima che non dimenticherò mai".
A chi ti ispiri come calciatore? A chi senti di assomigliare?
"Penso a me, non cambia nulla questo gol: lavoriamo e pensiamo alla prossima".
Che giocatore sei?
"Mi piace attaccare la profondità, con il mister imparo sempre anche se gli allenamenti sono duri. Guardando Dybala, Dovbyk e Soulé sto migliorando tanto. Sono contento, ma non è cambiato nulla e devo lavorare ancora".
23.46 - Termina la conferenza stampa.
