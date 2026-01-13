Live TMW Roma, Arena: "Il gol? Emozione bellissima, ma penso solo a lavorare"

Al termine di Roma-Torino di Coppa Italia, è il giallorosso Arena a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

23.42 - Inizia la conferenza stampa.

Ci racconti il gol?

"Sono andato sul secondo palo, ho visto il cross e l'ho presa di testa. Sì, è un'emozione bellissima che non dimenticherò mai".

A chi ti ispiri come calciatore? A chi senti di assomigliare?

"Penso a me, non cambia nulla questo gol: lavoriamo e pensiamo alla prossima".

Che giocatore sei?

"Mi piace attaccare la profondità, con il mister imparo sempre anche se gli allenamenti sono duri. Guardando Dybala, Dovbyk e Soulé sto migliorando tanto. Sono contento, ma non è cambiato nulla e devo lavorare ancora".

23.46 - Termina la conferenza stampa.