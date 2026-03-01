Le partite di oggi: il programma di domenica 1° marzo
Prosegue questa domenica il 27° turno di Serie A, che alle 20.45 vedrà la ciliegina sulla torta dell'intera giornata: il big match tra Roma e Juventus. Prima, però, ci sono gli impegni di Milan, Atalanta, Torino e Lazio. Di seguito il programma calcistico del 1° marzo, in Italia e all'estero:
Ligue 1 - FRANCIA
15:00 Paris FC - Nizza
17:15 Lilla - Nantes
17:15 Lorient - Auxerre
17:15 Metz - Brest
20:45 Marsiglia - Lione
Premier League - INGHILTERRA
15:00 Brighton - Nottingham
15:00 Fulham - Tottenham
15:00 Manchester Utd - Crystal Palace
17:30 Arsenal - Chelsea
Serie A - ITALIA
12:30 Cremonese - Milan
15:00 Sassuolo - Atalanta
18:00 Torino - Lazio
20:45 Roma - Juventus
Serie B - ITALIA
15:00 Catanzaro - Frosinone
15:00 Pescara - Palermo
17:15 Mantova - Carrarese
Serie C - Girone B - ITALIA
14:30 Bra - Pianese
14:30 Vis Pesaro - Pontedera
17:30 Arezzo - Ravenna
17:30 Guidonia - Gubbio
17:30 Ternana - Campobasso
Serie C - Girone C - ITALIA
12:30 Potenza - Benevento
12:30 Siracusa - Casertana
14:30 Cosenza - Sorrento
14:30 Giugliano - Latina
14:30 Monopoli - Crotone
14:30 Salernitana - Catania
Liga Portugal - PORTOGALLO
16:30 Tondela - Santa Clara
19:00 Casa Pia - Moreirense
21:30 Rio Ave - Famalicao
La Liga - SPAGNA
14:00 Elche - Espanyol
16:15 Valencia - Osasuna
18:30 Betis - Siviglia
21:00 Girona - Celta Vigo
