Roma, Massara: "La proprietà parla con i fatti. E sta facendo grandissimi investimenti"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Atalanta: "La squadra è concentrata e determinata sulla partita, il nostro è un gruppo di giocatori seri e il loro contributo non è mai mancato. Siamo consapevoli che la partita di stasera è molto importante per raggiungere un grande obiettivo".

Qual è il suo punto di vista sulla situazione di questi giorni?

"É una situazione di dialettica normale come esiste in tutte le società, è protesa a far crescere il club. Abbiamo tutti uno stesso obiettivo, che è costruire una Roma ancora più forte e lavoriamo tutti nella stessa direzione".

C'è stato un confronto con la proprietà?

"La proprietà parla con i fatti, abbiamo la fortuna di avere una grande proprietà che sta facendo grandissimi investimenti supportando il club a tutti i livelli. Hanno fatto moltissimo e molto ancora faranno, è un grande privilegio lavorare con questa proprietà".

La situazione rinnovi?

"C'è un dialogo aperto con tutti i giocatori in scadenza a giugno, la situazione è piuttosto fluida. Comunque valuteremo insieme se ci saranno condizioni tecniche, economiche e una condivisione per poter proseguire insieme".