TMW
"Adesso basta" La Roma prima di tutto... e di tutti". La Curva Sud prende posizione
TUTTO mercato WEB
Presa di posizione da parte della Curva Sud sulle polemiche delle ultime settimane in casa Roma. A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro l'Atalanta, sono stati esposti alcuni striscioni. Ne riportiamo il contenuto:
"Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all'ombra di questo nome… siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L'AS Roma è una cosa seria".
Un altro striscione recita così: "Adesso basta! La Roma prima di tutto… e di tutti".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile