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"Adesso basta" La Roma prima di tutto... e di tutti". La Curva Sud prende posizione

"Adesso basta" La Roma prima di tutto... e di tutti". La Curva Sud prende posizioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:00Serie A
Gaetano Mocciaro
fonte dall'Olimpico di Roma, Marco Campanella

Presa di posizione da parte della Curva Sud sulle polemiche delle ultime settimane in casa Roma. A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro l'Atalanta, sono stati esposti alcuni striscioni. Ne riportiamo il contenuto:

"Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all'ombra di questo nome… siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L'AS Roma è una cosa seria".

Un altro striscione recita così: "Adesso basta! La Roma prima di tutto… e di tutti".

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