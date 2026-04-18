Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Napoli, Conte: "Troppe voci sul mio futuro. Perché vogliamo farci male da soli?"

Napoli, Conte: "Troppe voci sul mio futuro. Perché vogliamo farci male da soli?"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:47Serie A
Pierpaolo Matrone

Al termine del match contro la Lazio, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.37 - Inizia la conferenza stampa.

Squadra svuotata: ha inciso più il discorso fisico o mentale? Sconfitta che complica la qualificazione in Champions?
"Quello che abbiamo visto oggi, sicuramente sin dall'inizio c'era poca energia. Tutto parte sempre dalla testa, forse ho sottovalutato un pochettino la reazione al pareggio di Parma e l'effetto che ha avuto su tutti noi. È inevitabile che eravamo di rincorsa e sapevamo che non dovevamo sbagliare e sperare che chi ci stava davanti sbagliasse. Il fatto di non essere riusciti a vincere a Parma e la vittoria dell'Inter ci ha praticamente stroncato a livello mentale, anche se poi la matematica ci lasciava ancora in vita. Non lo so, magari sarei dovuto intervenire in maniera diversa a livello motivazionale, pungolando un pochettino i miei, però oggi eravamo veramente scarichi, con energia a zero. Siamo stati molto sporchi a livello qualitativo perché abbiamo commesso tantissimi errori: abbiamo tenuto il 70% del possesso palla facendo 0 tiri in porta, 8 fuori, 12 a 0 i calci d’angolo. Abbiamo fatto fare alla Lazio la partita che voleva: stavano lì stretti e ripartivano. Noi non siamo stati bravi a trovare quelle linee di gioco che avevamo preparato, anche perché non è che la Lazio ci abbia sorpreso: sapevamo che avrebbe fatto quel tipo di partita. Però oggi, a livello di energia, abbiamo fatto fatica tutti quanti. Quello che posso fare è ringraziare sicuramente il sostegno delle curve, che ci hanno sostenuto fino alla fine, quindi va dato loro merito e va detto grazie. Penso che questi ragazzi meritino questo per l’annata che stiamo facendo, mancano cinque partite. Adesso bisogna resettare: domani i ragazzi riposano, stanno a casa con la famiglia, si riparte lunedì sapendo che c’è da combattere per conquistare tutti insieme la Champions".

Anche l'anno scorso, di questi tempi, si è cominciato a parlare di voci sul suo futuro e sul mercato: teme che questo possa aver inciso sulla concentrazione della squadra?
"Questo è il mio secondo anno al Napoli ed è un copia e incolla dell’anno scorso. Quello che dispiace è che, quando parlo, mi sembra di parlare in italiano, e invece vengo spesso strumentalizzato: da alcune frasi si taglia o si riporta un’interpretazione personale. Capitasse in Inghilterra potrei anche capire, visto che non parlo benissimo l’inglese, ma qui parlo in italiano. Quello che posso dire è che in queste situazioni più siamo tutti zitti, meglio è, anche perché altrimenti diamo solo fiato alle trombe di chi non vuole bene al Napoli e cerca di creare confusione. Così come due giorni fa è uscito un articolo: una squadra vecchia da svecchiare, giocatori che devono andare via, nomi e cognomi. Io penso che non sia giusto: è una mancanza di rispetto nei confronti di calciatori che stanno qui da tanto tempo, hanno vinto due scudetti e una Supercoppa. Ritrovarsi sul giornale con scritto che uno sicuramente non verrà rinnovato, che un altro andrà via… ma perché? Facciamolo fare agli altri, ma a Napoli stesso io dico: perché vogliamo farci male da soli? Tutte queste voci sicuramente non fanno bene alla squadra, è una mancanza di rispetto verso chi ha fatto sognare la città. Questo mi dispiace, perché Napoli stessa è molto controversa: c’è chi aiuta e chi distrugge, chi crea e chi rompe le scatole. A me dispiace perché già ci sono pressioni da altre parti: quando siamo in casa nostra cerchiamo di stare compatti e uniti invece di farci del male da soli. Ripeto: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non addosserei assolutamente le colpe alla difesa, perché si difende e si attacca in undici, compreso il portiere: si difende in undici, compreso Højlund, che sarebbe l’attaccante. Oggi eravamo tutti non pervenuti, c’è stato un blackout totale. Ho fatto il calciatore e l’allenatore, e capitano giornate no: oggi è stata una giornata no. Anche perché, ripeto, la partita hai provato a farla, la palla ce l’avevi tu per il 70%. Potevamo attaccare per due giorni, ma non avremmo mai fatto gol perché non c’era la lucidità necessaria per capire dove colpire. Non si vedevano gli spazi, non eravamo puliti a livello qualitativo, eravamo molto sporchi. C’è stata una serie di situazioni che ora vanno azzerate: da lunedì bisogna prepararsi perché mancano cinque partite e per la società è troppo importante giocare la Champions. La Champions porta circa 70 milioni nelle casse societarie, come l’anno scorso, oltre al premio dello scudetto. Quindi dobbiamo rimanere concentrati e focalizzati per raggiungere l’obiettivo, poi Dio vedrà."

20.45 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Conte dribbla le domande sul futuro: "Fino a fine campionato più si sta zitti e meglio... Conte dribbla le domande sul futuro: "Fino a fine campionato più si sta zitti e meglio è..."
Conte fiume in piena: "Magari non ho letto bene il malessere dopo Parma" Conte fiume in piena: "Magari non ho letto bene il malessere dopo Parma"
Napoli, Conte recupera pezzi: "Di Lorenzo prossimo al rientro, vediamo per Neres... Napoli, Conte recupera pezzi: "Di Lorenzo prossimo al rientro, vediamo per Neres e Vergara"
Altre notizie Serie A
Il Napoli crolla contro la Lazio, Inter a un passo dallo Scudetto: le top news delle... Il Napoli crolla contro la Lazio, Inter a un passo dallo Scudetto: le top news delle 22
Hernanes pazzo di Taylor: "Chiamatelo ProfeTaylor: sta diventando più forte di me"... Hernanes pazzo di Taylor: "Chiamatelo ProfeTaylor: sta diventando più forte di me"
Locatelli: "2030 scadenza per lo Scudetto alla Juve? Spero arrivi prima" Locatelli: "2030 scadenza per lo Scudetto alla Juve? Spero arrivi prima"
Lazio, Sarri esalta Taylor: "Impatto importante". E cita Hamsik, presente al Maradona... Lazio, Sarri esalta Taylor: "Impatto importante". E cita Hamsik, presente al Maradona
Capolavoro di Hermoso e la Roma riprende l'Atalanta: all'Olimpico è 1-1 all'intervallo... Capolavoro di Hermoso e la Roma riprende l'Atalanta: all'Olimpico è 1-1 all'intervallo
Lazio, Gila: "Sensazioni in difesa molto importanti fuori casa" Lazio, Gila: "Sensazioni in difesa molto importanti fuori casa"
Napoli-Lazio, la moviola di Marelli: "Ecco perché Lobotka non è da cartellino rosso"... Napoli-Lazio, la moviola di Marelli: "Ecco perché Lobotka non è da cartellino rosso"
Roma, 4 giocatori in scadenza di contratto. Massara: "Dialogo aperto con le parti"... Roma, 4 giocatori in scadenza di contratto. Massara: "Dialogo aperto con le parti"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte fiume in piena: "Magari non ho letto bene il malessere dopo Parma"
Immagine top news n.1 Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Beukema-Buongiorno pasticciano, Gila giganteggia
Immagine top news n.2 L'Inter se ne va. Gli incastri che possono dare lo scudetto a Chivu già la prossima giornata
Immagine top news n.3 Tonfo senza reazione di un Napoli irriconoscibile: al Maradona passa la Lazio (0-2)
Immagine top news n.4 La concretezza oltre l'estetica: Cuesta a Parma ha fatto un piccolo capolavoro. E in trasferta vola
Immagine top news n.5 Anche il Parma vede il traguardo salvezza: a Cuesta basta Elphege per piegare l'Udinese
Immagine top news n.6 Juventus, buone notizie per Spalletti: Yildiz lavora in gruppo e contro il Bologna ci sarà
Immagine top news n.7 Allegri non promette che resterà al Milan, ma dichiara: "Tanti cambiamenti non sono nel mio DNA"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Napoli crolla contro la Lazio, Inter a un passo dallo Scudetto: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Hernanes pazzo di Taylor: "Chiamatelo ProfeTaylor: sta diventando più forte di me"
Immagine news Serie A n.3 Locatelli: "2030 scadenza per lo Scudetto alla Juve? Spero arrivi prima"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Sarri esalta Taylor: "Impatto importante". E cita Hamsik, presente al Maradona
Immagine news Serie A n.5 Capolavoro di Hermoso e la Roma riprende l'Atalanta: all'Olimpico è 1-1 all'intervallo
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Gila: "Sensazioni in difesa molto importanti fuori casa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Catanzaro 1-1, le pagelle: Mosti segna solo gol bellissimi, Di Francesco si sblocca
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Ballardini: "Contento della vittoria, non della prestazione. Salvezza? Non ancora"
Immagine news Serie B n.4 Di Francesco risponde a Mosti, Juve Stabia-Catanzaro termina 1-1
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, il ds Bravo dopo il pesante ko con lo Spezia: "Annullato il giorno di riposo"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "La squadra sta facendo qualcosa di speciale. Giocare contro di noi è dura"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Immagine news Serie C n.6 Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.4 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?