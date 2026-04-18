Conte dribbla le domande sul futuro: "Fino a fine campionato più si sta zitti e meglio è..."

Ai microfoni di DAZN, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha commentato la bruciante sconfitta odierna contro la Lazio, rispondendo anche ad alcune domande sul futuro. Il tecnico salentino, ricordiamo, nei prossimi giorni si incontrerà col presidente Aurelio De Laurentiis per discutere della questione, con sullo sfondo le insistenti voci in merito ad un possibile ritorno sulla panchina della Nazionale.

Le ha dato fastidio il fatto che si sia parlato del suo futuro?

"Napoli è Napoli e, in generale, anche lo scorso anno prima dei due mesi dalla fine del campionato. Si è parlato di altre squadre, io vi lascio parlare perché se dico qualcosa viene strumentalizzato. Vengono fraintese e spiegate in un'altra maniera. Più si sta zitti e meglio è finché finisce il campionato. In questo momento, più siamo concentrati sulla squadra, anche per rispetto di chi è sempre venuto a vederci e ci sostiene. Io sono totalmente concentrato, come loro l'anno scorso. So che il nome mio serve per scrivere e fare pagine sui giornali e per fare trasmissioni. A volte strumentalizzano frasi..."

Alcune parole sono arrivate direttamente dal Presidente...

"Quello è un problema del Presidente: può dire quello che vuole, nella maniera più assoluta. Non rispondo al Presidente e, al massimo, lo faccio in privato. Non lo faccio in pubblico, anche perché alla fine la gente e i media non vedono altro".