Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: recupero in extremis per Pisilli. Out in 6
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A poche ore dal fischio di inizio della sfida tra Roma e Atalanta, gara in programma questa sera all'Olimpico e valida per la 33^ giornata di Serie A, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ah diramato sul sito ufficiale del club la lista dei 21 calciatori che prenderanno parte al match.
Recupera in extremis Niccolò Pisilli, che farà parte del gruppo. Ancora assenti, invece, i lungo degenti Wesley, Dovbyk, Ferguson, Dybala, Pellegrini e Koné. Questa la lista ufficiale:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
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