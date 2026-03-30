Roma, tutto passa dal centrocampo. Il Romanista: "Pisilli l'uomo simbolo, ma Gasp aspetta i nazionali"

La Roma si affida alla sua linea mediana per affrontare il rush finale della stagione e ritrovare l'identità perduta. Il Romanista mette i riflettori su Niccolò Pisilli, diventato ormai l'uomo-simbolo della "meglio gioventù" giallorossa. Dopo la seconda presenza in Nazionale collezionata contro l'Irlanda del Nord, il giovane centrocampista è chiamato a trascinare il reparto insieme ai senatori e agli altri pilastri della mediana come Bryan Cristante, Yassine El Aynaoui e Manu Koné, quest'ultimo attualmente ai box ma fondamentale per i piani tattici.

Dalle prestazioni di questi quattro interpreti passano gran parte delle speranze di Gian Piero Gasperini per invertire la rotta in campionato. Il quotidiano sottolinea come la crescita di Pisilli, arrivato in prima squadra solo un anno e mezzo fa, sia stata meteorica, rendendolo un elemento imprescindibile per dare dinamismo e qualità alla manovra. Nel frattempo, a Trigoria l'attenzione è rivolta anche all'infermeria: sono previsti per oggi gli esami strumentali per Wesley per capire l'entità della lesione; il giocatore salterà sicuramente la trasferta di Milano.

In casa giallorossa si festeggia anche il traguardo della Roma Femminile, che ha superato l'Inter garantendosi l'accesso alla finale di Coppa Italia. Sullo sfondo resta la Nazionale di Gennaro Gattuso, impegnata nella neve di Zenica, con Matteo Politano che carica l'ambiente dichiarando: "Meritiamo i Mondiali, il mister ci tiene più di tutti".