Roma, Bailey ci sarà a Cremona. Ieri hanno lavorato ancora a parte Ndicka e Ferguson

Gian Piero Gasperini sorride. La sua Roma sta per recuperare Leon Bailey, che è guarito dall'infortunio e sarà presente alla ripresa del campionato contro la Cremonese in trasferta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, servono invece tempi più lunghi per quanto riguarda Artem Dovbyk e Paulo Dybala. Rimandato il rientro in gruppo pure di Evan Ndicka ed Evan Ferguson, che ieri si sono allenati a parte. Complicato possano raggiungere le rispettive nazionali.

L'ex Aston Villa ha disputato 5 partite con la maglia giallorossa, di cui 4 in Serie A e una in Europa League. In carriera vanta 156 presenze e 39 gol con il Bayer Leverkusen, 144 gettoni e 22 reti con l'Aston Villa e 77 partite e 15 centri con il Genk. Inoltre è sceso in campo 37 volte con la Giamaica, segnando 7 gol. Il suo apporto in queste gare era stato importante perché aveva garantito imprevedibilità alla squadra. Adesso Gasperini dovrà farne nuovamente a meno.