Live TMW Roma, Baldanzi: "Ci manca sempre qualcosa per vincere gli scontri diretti"

Tommaso Baldanzi, fantasista della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso le parole del giocatore giallorosso.

Come mai non riuscite a vincere gli scontri diretti?

"Non c’è una spiegazione vera e propria. Abbiamo giocato alla pari contro le grandi squadre, però ci manca qualcosa che non so cosa per vincere uno scontro diretto. Noi ci teniamo tanto, abbiamo ottenuto una buona classifica ma uno scontro diretto farebbe la differenza. Ci metteremo a lavorare per vincere il prossimo".

Resterai alla Roma a gennaio?

"Da quando sono qua mi sono sempre trovato benissimo. Io sto molto bene alla Roma e ho sempre dato il massimo per questa squadra. In termini realizzativi posso fare meglio ma ho sempre fatto il massimo anche a livello di prestazioni e allenamenti".