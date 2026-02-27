Juventus, già partita la programmazione: altro tentativo per Vlahovic e inserimento su Goretzka

In casa Juventus è già partita la programmazione della prossima stagione, che chiaramente si fonderà sul mercato estivo. Partiamo dalle conferme: Kenan Yildiz è già stato blindato, per il prolungamento di Weston McKennie si aspetta soltanto l’ufficializzazione e ieri è stato annunciato il terzo portiere Pinsoglio.

L'obiettivo è evidente: confermare i giocatori più apprezzati dall’allenatore e condividere con lui qualche colpo di qualità per aumentare il tasso tecnico e di personalità della rosa. Per questo motivo, verrà fatto anche per provare ad allungare il rapporto con Dusan Vlahovic, in scadenza a giugno ma molto elogiato da Spalletti nelle poche settimane in cui l'ha avuto a disposizione. In caso di addio, sarà caccia a un altro nove da aggiungere a David per sostituire il partente Openda, evidenzia la Gazzetta dello Sport di oggi.

La Juventus resta in fila per Bernardo Silva (Manchester City) e negli ultimi giorni si è iscritta alla corsa per Leon Goretzka (Bayern), altro svincolato di lusso. Una mossa per provare a superare la concorrenza di Milan, Galatasaray e club arabi. I discorsi per Goretzka sono decollati durante i colloqui per Marcos Senesi (obiettivo anche della Roma), in scadenza col Bournemouth e rappresentato dalla stessa agenzia del centrocampista della Germania. Nei radar per la fascia destra resta sempre Celik (Roma), che tra pochi mesi saluterà gratis.