Napoli, il paradosso di Conte: la difesa non è da Champions. Una sterzata a Verona?

C’è un dato che più di altri racconta le difficoltà attuali del Napoli: la fragilità difensiva. Al netto delle polemiche arbitrali, gli azzurri faticano a proteggere la propria porta e il rendimento del reparto arretrato sta diventando un fattore di rischio concreto nella corsa alla prossima UEFA Champions League. Ventisette gol subiti in 26 partite di campionato sono un campanello d’allarme evidente, soprattutto se si pensa che nella passata stagione lo stesso numero di reti incassate arrivò nell’intero torneo.

Cont...rocorrente

Un andamento che stona con il marchio di fabbrica di Antonio Conte, storicamente legato a difese solide e organizzate. Le attenuanti non mancano: a Bergamo contro l’Atalanta erano assenti Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani, poi si è fermato anche Juan Jesus, e non a caso i gol di Pašalić e Samardžić sono arrivati di testa. Ma i numeri restano impietosi.

I numeri

Tra le prime sette della classifica, il Napoli ha la peggior difesa: meglio di tutti la Roma con 17 gol subiti, poi Como a 19, Milan a 20 e Inter a 21. Subito dietro c’è la Juventus a quota 25. Anche il dato sui clean sheet pesa: l’ultima gara senza subire reti risale a cinque partite fa contro il Sassuolo, mentre in totale sono nove da inizio stagione, una percentuale del 34,6%.

Quanto pesa il centrocampo

Il problema, però, non riguarda solo i difensori. È l’intera fase di non possesso ad aver perso efficacia. Le assenze di Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay hanno inciso pesantemente sull’equilibrio, privando la squadra di due uomini chiave nel filtro davanti alla difesa. Anche Stanislav Lobotka è spesso rimasto troppo solo.

La Champions passa dalla fase difensiva

Con una partita a settimana, Conte ha ora il tempo per studiare correttivi e ritrovare certezze. Già dalla trasferta di Verona servirà un segnale: meno distrazioni, massima attenzione sui calci piazzati e una protezione migliore dell’area. Tornare a essere impermeabili è l’unica strada per non perdere di vista l’Europa che conta.