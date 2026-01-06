TMW Roma, colloquio di mercato a Lecce tra Gasperini e Massara: le immagini

Il mercato della Roma aspetta il momento giusto per decollare ma intanto Frederic Massara e Gian Piero Gasperini stanno continuando i loro colloqui per capire come e quando muoversi per riuscire a rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW il tecnico e l'uomo mercato del club giallorosso, dopo il confronto acceso dei giorni scorsi, si sono soffermati a parlare anche stamattina, come si nota dalla foto di TuttoMercatoWeb.com.

I due si trovano a Lecce, in hotel, in attesa della partita di oggi alle 18 contro i salentini e in mattinata hanno parlato delle possibili strategie per arrivare a quei giocatori che servono all'allenatore per non perdere contatto con le prime posizioni della classifica. Sia l'affare per Joshua Zirkzee che quello per Giacomo Raspadori si sono complicati nelle ultime ore, visto che il Manchester United ha cambiato allenatore, e presto sceglierà il sostituto di Amorim, e l'Atletico Madrid ha convocato l'ex Napoli per la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.

Le trattative devono però andare avanti, anche perché Gasperini sperava di avere a disposizione almeno un nuovo acquisto a questo punto di gennaio. Nelle prossime ore la Roma punterà ad accontentare il tecnico che intanto, come detto, ha avuto un colloquio con Massara direttamente a Lecce.