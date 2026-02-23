Tra una settimana Roma-Juventus, Gasperini: "Partita importante ma non determinante"

Nel posticipo della domenica della 26^ giornata di Serie A, la Roma acciuffa un successo importantissimo battendo all'Olimpico la Cremonese per 3-0. Tre punti importantissimi per i giallorossi, che sfruttano al meglio i passi falsi di Milan, Napoli e Juventus portandosi al terzo posto assieme agli azzurri e allungando sui bianconeri ad una settimana dalla sfida nella Capitale.

Per analizzare il successo è intervenuto ai microfoni del club Gian Piero Gasperini. Queste le parole del tecnico: "Le partite iniziano a contare tutti di più. C'è molta più tensione e molta più pressione e aver vinto questo tipo di partita è un grande merito perché soprattutto nel primo tempo nn è stato facile. Poi nella ripresa abbiamo migliorato la nostra qualità e giocato a ritmi migliori".

La gara di domenica contro la Juventus può essere un bivio importante?

"Si è importante ma non determinante perché dodici partite sono ancora tantissime. E' chiaro che ci arriviamo molto bene, ma ci sono ancora tante squadre coinvolte in pochi punti. Noi dobbiamo essere bravi ad andare avanti fino alla fine".