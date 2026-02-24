Il reparto migliore d'Europa. Il Messaggero: "Roma da Champions, difesa record"

Anche senza Mario Hermoso, fermato nel corso del riscaldamento del match contro la Cremonese, la Roma ha calato il tris e conquistato una vittoria pesantissima in ottica classifica. I giallorossi infatti si sono portati a pari punti (50) con il Napoli terzo, staccando la Juventus a +4 e il Milan ora dista altrettante lunghezze. "Roma da Champions, con una difesa record", il titolo prescelto e in bella mostra sulla prima pagina odierna de Il Messaggero.

La leadership di Mancini, la crescita del nuovo arrivato Ghilardi, Ndicka un colosso invalicabile. Gian Piero Gasperini si gode la sua cinta muraria, con 16 gol subiti finora in campionato ha il miglior reparto d'Europa.

Quanto alle condizioni di Mario Hermoso, il Gasp ne ha parlato così in conferenza stampa post-successo sulla Cremonese: "Hermoso nel riscaldamento ha accusato un problemino allo psoas, non se la sentiva di rischiare".