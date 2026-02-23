Roma, manca solo il gol a Koné. Gasperini scherza: "Problema di testa? No, di piedi"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha commentato in conferenza stampa nel post-partita il successo per 3-0 contro la Cremonese, commentando pure le difficoltà in zona gol da parte di Manu Kone: "Ha fatto un tiro incredibile nel primo tempo, l'abbiam parato noi... Avrebbe segnato... Andava fuori? Non di tanto dai (ride, ndr)... Se è un problema di testa? Sarà un problema di piedi (ride, ndr), ma migliorerà".

Quale discorso ha fatto alla squadra all'intervallo?

"Nelle partite ci sono anche gli avversari. Era una gara complicata, ci spezzavano la continuità d'azione anche se non sono mai stati pericolosi. Non riuscivamo con gli esterni ad aiutare Malen, che era un po' isolato. Poi, queste partite se trovi il giusto filo cambiano: abbiamo aggiunto Cristante più vicino a Malen per dare presenza, è stato bravo El Aynaoui ma anche Koné. Siamo passati a 4 e abbiamo alzato il ritmo, abbiamo segnato da due piazzati ed era da un po' che mancavano due gol così. Credo che la gente sia soddisfatta".

