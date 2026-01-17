Roma, con Bailey è già finita: ok dell'Aston Villa, ma serve subito una nuova squadra

Porte girevoli in casa Roma, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Con gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, l'attacco giallorosso è passato nel giro di qualche giorno da bisognoso di rinforzi ad eccessivamente affollato. Inevitabile, quindi, che qualcuno faccia le valigie nel corso della finestra invernale di mercato e il principale indiziato pare essere Leon Bailey.

Arrivato in estate in prestito dall'Aston Villa, il giamaicano ha messo insieme appena 11 presenze tra tutte le competizioni per un totale di 317 minuti senza mai riuscire a lasciare il segno. Possibile, quindi, che la sua avventura nella capitale sia già finita. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, i Villans sono stati chiari riguardo a questa possibilità: ok l'interruzione del prestito, ma a condizione che ci sia già una squadra pronta ad accogliere Bailey in vista della seconda parte di stagione.

L'entourage del giocatore è dunque al lavoro per trovare una soluzione, così come il ds romanista Massara. Il radar è acceso sulla Serie A, ma anche soluzioni all'estero sono ben accette. In ogni caso, la sensazione è che la partita persa martedì contro il Torino e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia sia stata l'ultima di Bailey con la maglia della Roma.