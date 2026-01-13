Roma, concorrenza per Dragusin: il Lipsia si inserisce nella trattativa con il Tottenham

Nuova concorrente per la Roma, nella trattativa per Radu Dragusin. I giallorossi, che dopo Robinio Vaz - atteso in serata - contano di chiudere presto per Donyell Malen, lavorano da tempo all’acquisto del difensore ex Juventus dal Tottenham. Secondo quanto riferito da Sky, però, nelle ultime ore si sarebbe inserito il Lipsia.

Il club tedesco, a differenza della Roma, propone agli Spurs un acquisto a titolo definitivo. Soluzione che per ora i giallorossi, sempre alle prese con il settlement agreement firmato con la UEFA, non hanno messo sul piatto, fermandosi a un prestito con diritto di riscatto a a circa 25 milioni di euro complessivi, senza garanzie su un futuro a lunga scadenza.

La palla passa adesso a Dragusin, che nell’ultimo mese con il Tottenham ha giocato appena pochi minuti a fine dicembre con il Crystal Palace: il romeno, che in Serie A ha vestito anche le maglie di Genoa, Sampdoria e Salernitana, preferirebbe al momento il ritorno in Serie A. Ma il Lipsia ha ottime motivazioni per convincerlo, formula compresa.